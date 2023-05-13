أول تعليق من الهلال السعودي على أنباء الاتفاق مع ميسي

المصدر: وكالات

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نفى نادي الهلال السعودي وجود أي اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانتقال للدوري السعودي، وفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمس الجمعة.

ونقلت قناة الحرة عن الصحيفة قولها إن "الهلال يرغب بشدة في ضم ميسي، لكن النادي السعودي أكد عدم وجود أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني، رغم أن بعض التقارير اعتبرت الانتقال أمرا محسوما".

وذكرت الصحيفة أن نادي "الهلال يريد ميسي ويعمل على إقناعه باللعب للفريق من خلال تقديم عرض مغر له.

الصحيفة بينت أن نادي الهلال اعترف بإجرائه اتصالات لمحاولة التعاقد مع ميسي، لكنهم يؤكدون أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق لغاية اللحظة.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن أولوية النادي السعودي في الوقت الحالي تتمثل في التعاقد مع ميسي، مضيفة أن "هذا هو الهدف الأكبر لهم وهم لا يخفونه وسيفعلون كل ما في وسعهم ليكونوا قادرين على الحصول على توقيعه".

وتابعت أنه "سيتعين عليهم في الوقت الحالي الانتظار وترك باقي الخيارات على أهبة الاستعداد، ومنها التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس".

ولم توضح الصحيفة من أي استقت المعلومات التي أوردتها نقلا عن نادي الهلال السعودي.

وكان والد ليونيل ميسي قال إن قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم لم "يوقع أو يوافق" على عقد للعب في السعودية الموسم المقبل بعد أن ربطت تقارير وسائل إعلام، الثلاثاء، مهاجم باريس سان جيرمان بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين.

وقال خورخي والد ميسي في بيان على إنستغرام: "لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي ناد للعام المقبل. لن نتخذ القرار أبدا قبل أن ينهي ليونيل (الموسم) مع باريس سان جيرمان".

وأضاف "بمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت لتقييم الأمور قبل اتخاذ أي قرار... أؤكد لكم أنه لا يوجد أي شيء مع أي طرف. لم نصل لاتفاق شفهي أو نوقع على عقود أو نتفق على أي شيء. لن نفعل ذلك حتى ينتهي الموسم".

وذكرت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن صفقة انتقال ميسي إلى السعودية "تمت بالفعل" مضيفة أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد.

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