ضربات الترجيح تمنح الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة

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فاز الهلال مساء الجمعة على الوحدة بضربات الترجيح 7/6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1، ليتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .

وفي ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وبحضور كبير تقدمه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تقدم الوحدة عن طريق عبد الكريم يودا في الدقيقة 35، قبل أن يدرك علي آل بليهي التعادل للهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول، إهدار مصعب الجوير ضربة جزاء للهلال.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للهلال بفوزه 7 /6، ليحقق اللقب الغالي .



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