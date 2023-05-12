مرتضي منصور يشكو الأهلي واتحاد الكرة المصري للفيفا

المصدر: د ب ا

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أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، المعزول بقرار من المحكمة، أن ناديه مقبل على ما وصفه بـ"كارثة رياضية"، كما قال إنه سيتم تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) ضد الاتحاد المصري والنادي الأهلي.

وقال مرتضي منصور في مؤتمر صحفي الخميس: "جهزت عدة ملفات سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي".

وأضاف: "أول ملف هو التدخل الحكومي من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بحل مجلس إدارة الزمالك في عام 2020، وثاني ملف هو العنصرية والتنمر ضد بعض لاعبي الفريق مثل محمود عبد الرازق شيكابالا، وثالث ملف هو محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي".

وأوضح أنه لابد من احترام اللوائح والقوانين وأن يتم تطبيقها على الجميع، مشيرا إلى أن كهربا موقوف دوليا ومحليا وشارك في لقاء سموحة بعد الإيقاف، كما أن لجنة الانضباط لها لائحة تنص على أنه تنفذ قراراتها فور صدورها.

وتابع منصور: "بدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات بسبب احترام قرارات لجنة الانضباط".

وشدد على أنه عندما لجأ للقضاء الإداري في أزمة القيد كان يختصم وزير الشباب والرياضة وأخرج اتحاد الكرة من الدعوى.

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