نبيل معلول: لقاء الأهلي المصري سيكون مواجهة الموسم

المصدر: د ب ا

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أكد نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن مواجهة الأهلي المصري ستكون مواجهة الموسم بالنسبة لفريقه دون شك.

ويلعب الترجي مع ضيفه الأهلي اليوم الجمعة في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على ملعب (حمادي العقربي) في العاصمة التونسية.

وقال معلول في مؤتمر صحفي الخميس إن مواجهة فريق بحجم الأهلي ستكون هي الأقوى في الموسم الحالي ولا بديل فيها عن الفوز، مشددا على أن هدفه من اللقاء هو تحقيق الانتصار دون غيره.

وأوضح معلول "لمست من اللاعبين أن هناك حماسا كبيرا ودرجة من الوعي لتدارك موقف النتائج غبر الجيدة التي تحققت في المباريات الأخيرة".

وتابع:" لدينا خبرات كبيرة في تلك النوعية من المباريات ونفس الأمر بالنسبة للأهلي. الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدا وهما كتاب مفتوح لكل منهما للآخر".

وأشار معلول إلى أن المباراة مهمة ولكن في الوقت ذاته هي الجزء من الأول من نصف النهائي وسيكون هناك مواجهة الإياب بالقاهرة الأسبوع المقبل.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بالمسابقة القارية بين الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

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