حارس الأهلي المصري يعلق على مواجهة الترجي التونسي

المصدر: د ب ا

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أكد محمد الشناوي، قائد فريق الأهلي المصري لكرة القدم، أمس الخميس، أن ناديه استعد بشكل جيد لمباراة الترجي التونسي، مشددا على أن لقاءات الفريقين دائما ما تتسم بالندية والتكافؤ.

ويلعب الأهلي مع مضيفه الترجي اليوم الجمعة على ملعب (حمادي العقربي) في العاصمة التونسية، بذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي الخميس "الأهلي والترجي فريقان كبيران في قارة أفريقيا، ودائما ما تكون لقاءاتهما متكافئة بسبب خبرات اللاعبين في الفريقين".

وأضاف: "نحترم جميع الفرق التي نلعب ضدها. المباراة المقبلة هي الأهم أمام فريق الترجي، ونبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة".

وأوضح الشناوي أن المعز بن شريفية، حارس مرمي الترجي، الذي يغيب عن المباراة بداعي الإصابة، لديه خبرات كبيرة، لكنه شدد على أن الترجي يضم قائمة كبيرة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات في صفوفه.

وأوضح الحارس الدولي المصري أن الأهلي تعرض في دور المجموعات لضغط كبير، بسبب مشاركته في أكثر من بطولة، وتجاوز الفريق كل التحديات التي واجهته ووصل إلى قبل النهائي.

واختتم محمد الشناوي حديثه بالتأكيد على أن التوفيق سيكون حليف الفريق الأكثر تركيزًا في المباراة، معربا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الأهلي.

يذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي والترجي سوف يلتقي في الدور النهائي للبطولة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

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