دياز: فوز الهلال بلقب كأس ملك السعودية سيتوج جهودنا في موسم صعب

المصدر: وكالات

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قال الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال اليوم الخميس إن فريقه سيسعى جاهدا للفوز بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم لتتويج جهوده في موسم صعب نافس خلاله على كل الجبهات دون الحصول على ألقاب.

وسيدخل الهلال نهائي كأس الملك كمرشح مفضل أمام الوحدة المتعثر غدا الجمعة رغم فقد لقبه في دوري أبطال آسيا وتقلص فرصه في الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

وفقد الهلال لقب دوري أبطال آسيا بعد خسارته 1-صفر أمام أوراوا رد دياموندز الياباني صاحب الأرض في إياب الدور النهائي يوم السبت الماضي.

وكان الهلال بطل آسيا أربع مرات وحامل اللقب قد تعادل 1-1 على أرضه في مباراة الذهاب، ليخسر 2-1 في مجموع المباراتين أمام الفريق الياباني الذي أحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2007 و2017.

ويحتل الهلال المركز الرابع في الدوري المحلي برصيد 49 نقطة من 25 مباراة ويتأخر بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 26 مباراة لتصبح فرصته للاحتفاظ بلقبه ضعيفة للغاية.

ولذلك سيدخل الفريق الملقب بالزعيم المباراة بهدف واحد هو الفوز على الوحدة صاحب المركز 13 بالدوري والذي يبتعد بخمس نقاط عن منطقة الهبوط من أجل حصد اللقب لإنقاذ موسمه.

وقال دياز في مؤتمر صحفي "الهلال واللاعبون يعرفون قيمة هذه المباراة وبذلنا جهدا كبيرا من أجل الوصول إليها ونحن مستعدون بشكل جيد.. جميع اللاعبين يتمنون خوض مثل هذه المباريات، وما أتمناه أنا هو الفوز بالكأس.

"فريقنا يملك لاعبين محنكين سبق لهم لعب مثل هذه المباريات الكبيرة ورغبتنا قوية بالحصول على هذه الكأس لتتويج مجهودنا.

"كان الموسم صعبا وطويلا نافسنا خلاله على كل الجبهات والوصول إلى المباريات النهائية ليس بالأمر السهل".

ولم يلعب الهلال منذ خسارته في سايتاما بهدف عكسي سجله لاعبه أندريه كاريو.

وعن إمكانية تكتل فريق الوحدة في النهائي والاعتماد على الهجمات المرتدة قال دياز "في الهلال اعتدنا على تكتل المنافسين في الخلف. فقط ريال مدريد الذي لعبنا أمامه بشكل دفاعي".

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