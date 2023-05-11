خبرة الهلال تصطدم بطموحات الوحدة بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غدا

المصدر: وكالات

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تتجه أنظار جماهير كرة القدم غدا الجمعة صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، حيث مواجهة الوحدة والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022 - 2023.

وكان الهلال قد تأهل إلى هذا النهائي للمرة الـ18 في تاريخه، بعد فوزه على الاتفاق 4 / صفر في دور الـ16، والفتح 3 / 1 في دور الثمانية، ثم تغلب على الاتحاد 1 / صفر في الدور قبل النهائي.

في المقابل، تأهل الوحدة للنهائي للمرة الثامنة في تاريخه، ويطمح للقب الثالث من هذه الكأس، بعد أن حققها عامي 1957 و1966، لاسيما وأن تأهله هذه المرة جاء بعد أن هزم ضمك 1 / صفر بدور الـ16، ثم فاز على الباطن 2 / 1 في دور الثمانية، قبل أن يتغلب 1 / صفر على النصر في الدور قبل النهائي.

ويسعى الهلال في هذا النهائي لتحقيق لقبه العاشر في البطولة ليصبح النادي الثاني الأكثر تتويجا في هذه المسابقة بعد نادي الأهلي بـ13 لقبًا، وتحقيق أول ألقابه هذا الموسم بعد خسارة اللقب الآسيوي مؤخراً أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

في المقابل، يطمح الوحدة لاستعادة الأمجاد بحصوله على هذه الكأس الغالية.

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