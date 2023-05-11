غداً..الهلال والوحدة يتصارعان على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين

المصدر: وكالات

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تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) غدا الجمعة حيث تقام المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بين الهلال والوحدة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأمل الهلال في إنقاذ موسمه عبر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التي توج بها آخر مرة عام 2020، وذلك في ظل ابتعاده بشكل كبير عن إطار المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

ويحتل الهلال المركز الرابع في الدوري السعودي بفارق 13 نقطة خلف الاتحاد المتصدر، وذلك مع تبقي خمس مباريات للهلال وأربع مباريات للاتحاد في المسابقة هذا الموسم.

ويقام النهائي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقد تأكد حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسب ما أعلنه الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت قبل أيام.

ويأمل الهلال في مصالحة جماهيره واستعادة بريقه بعد صدمة الهزيمة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

فقد خسر الهلال أمام أوراوا صفر / 1 يوم السبت الماضي في إياب الدور النهائي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 / 1 .

كذلك يأمل الهلال في التتويج بلقب النسخة 48 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليرفع رصيده من الألقاب إلى عشرة وينفرد بالمركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة.

ويتصدر الأهلي القائمة برصيد 13 لقبا ويليه الهلال والاتحاد في المركز الثاني برصيد تسعة ألقاب لكل منهما ثم يأتي النصر ثالثا برصيد ستة ألقاب.

أما الوحدة، الذي توج بلقب النسخة الأولى في عام 1957، فيحلم باستعادة اللقب الذي أحرزه مرتين في تاريخه، آخرهما عام 1966 .

ويفتقد الهلال، الذي يدربه المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، جهود النجم سالم الدوسري في مباراة الغد بسبب وعكة صحية منعته من المشاركة في التدريبات أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، كما يغيب قائد الفريق سلمان الفرج بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية أمس الجمعة أن سلمان الفرج حرص على دعم الفريق بالسفر معه إلى جدة، رغم عدم إمكانية مشاركته.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المدرب رامون دياز شدد للاعبين على أهمية البطولة، وضرورة التركيز طيلة المباراة لتحقيق الهدف المنشود.

وأولى دياز، خلال تدريبات الهلال أمس، اهتماما بالكرات الثابتة والتصويب على المرمى وضربات الرأس داخل منطقة الجزاء واستخلاص المدافعين للكرة، وخصص لكل منها تدريبات منفصلة.

كذلك أدى فريق الوحدة أمس الأربعاء تدريبه الرئيسي لمواجهة الهلال، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة التشيلي لويس سييرا خلال الحصة التدريبية التي استغرقت 120 دقيقة على ملعب رديف "الجوهرة" على الجوانب الفنية والتكتيكية.

واشتمل مران الوحدة على تدريبات لياقية مكثفة استخدمت خلالها الكرة، ومن ثم طبق اللاعبون عددا من الجمل الفنية والتكتيكية.

واختتم الجهاز الفني المران بمناورة كروية على نصف الملعب طبق خلالها المدرب التشيلي النهج التكتيكي لمواجهة الهلال.

وبعد إجراء الاستعدادات الأخيرة اليوم الخميس، يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة حيث يتحدث رامون دياز، والتشيلي لويس سييرا برفقة لاعب واحد من كل من الفريقين.

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