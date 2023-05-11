فيديو غير لائق يورط موسيماني على «تويتر»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض الحساب الخاص بالمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للاختراق.

ونشر موسيماني تغريدة عبر "تويتر"، كتب فيها: "حسابي تعرض للاختراق بواسطة أشخاص سيئين، وهذه ليست المرة الأولى".

وأضاف: "شكراً لمن تمكن من المساعدة، ووقف هذا الخبث".

وظهر حساب موسيماني، واضعاً علامة إعجاب من حسابه على فيديو غير لائق بـ "تويتر"، قبل أن يعلق المدرب على الأمر ويبرأ نفسه.

ويتولى موسيماني تدريب الأهلي السعودي حالياً، ونجح في قيادته للعودة من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قضى الموسم الجاري في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".

ويرتبط موسيماني بعقد مع أهلي جدة حتى عام 2024، لكن مستقبله مع الفريق السعودي ما زال مجهولاً، في ظل تلقيه العديد من العروض العربية الأخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز