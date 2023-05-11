قرعة نهائيات كأس آسيا اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تُجرى اليوم بدار أوبرا كتارا في العاصمة القطرية الدوحة مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً سيتم تقسيمها على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وحسب لائحة البطولة توجد منتخبات قطر، واليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية في المستوى الأول، فيما يضم المستوى الثاني منتخبات العراق، والإمارات، وعُمان، وأوزبكستان، والصين، والأردن. ويضم المستوى الثالث منتخبات البحرين، وسوريا، وفلسطين، وفيتنام، وقرغيزستان، ولبنان، والمستوى الرابع منتخبات الهند، وطاجيكستان، وتايلاند، وماليزيا، وهونغ كونغ، والصين، وإندونيسيا.

وكان منتخبنا الوطني تأهل إلى النهائيات بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 6 مباريات مقابل خسارتين، وسجل 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 7 أهداف، علماً بأن المجموعة ضمت إلى جانب منتخبنا كلاً من فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

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