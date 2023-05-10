الزمالك يجد ضالته ويتعاقد مع بديل بن شرقي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدو بأن نادي الزمالك المصري، قد وجد البديل المناسب لأشرف بن شرقي، والذي التحق بنادي الجزيرة في أغسطس الماضي.

وعلى مدار موسم 2022/2023 الجاري، كثيراً ما تحدثت الشائعات المتداولة عن إمكانية رجوع بن شرقي إلى الزمالك بعد موسمٍ يتيمٍ في الدوري الإماراتي.

ونشرت الوسائل الإعلامية التقارير العديدة عن رغبة الزمالك في استعادة الدولي المغربي، كما ادّعت عدم رضا اللاعب، وانعدام شعوره بالاستقرار، مع الجزيرة، ولكن الإعلامي هاني حتحوت كشف من خلال تصريحاتٍ تلفزيونيةٍ له عن تعاقد الزمالك بالفعل مع بديل بن شرقي.

ونوّه حتحوت بأنه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، كان الزمالك قد أعلن عن 3 صفقات، وهي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، وأشار إلى صفقةٍ رابعةٍ لم يعلن عنها النادي آنذاك، وهي يوسف ماضي الذي لا يزيد عمره عن الـ 20 سنة.

وكان ماضي يلعب لفريق الشباب الهابط إلى دوري الدرجة الأولى الكويتي، كما يرتدي شعار منتخب مصر للشباب تحت 21 عامًا، وأوضح حتحوت بأن الزمالك انتهى من التعاقد مع اللاعب قبل لحظات قليل من إغلاق باب التعاقدات الشتوية، ولكن أزمة منع القيد من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم تسببت في تأجيل الزمالك للإعلان عن الصفقة.

وأكد حتحوت على أن ماضي سيكون إضافةً للفريق، وسيكون قادراً على تعويض بن شرقي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز