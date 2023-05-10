«الأبيض» ضمن المستوى الثاني في قرعة كأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن جانب من ترتيبات حفل ومراسم قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، في الدوحة، المقرر إجراؤها غداً عند الثالثة ظهراً بتوقيت الإمارات، في دار أوبرا كتارا بقطر، مستضيفة البطولة، خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً تبحث عن المجد القاري. وأوضح «الآسيوي» أن حفل القرعة سيتم بثه على الهواء مباشرة على قناة كأس آسيا على «يوتيوب» و«فيسبوك».

كما سيتم تقسيم المنتخبات على 4 أوعية، كل 6 منتخبات في وعاء، وذلك وفقاً للتصنيف الأخير الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعد السحب سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، وكل مجموعة تضم 4 منتخبات، ولضمان بدء قطر البطولة بالمباراة الافتتاحية، تم تخصيص المركز الأول لقطر في الوعاء رقم 1، وسيضم المستوى الأول منتخبات قطر، واليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، ووضع المنتخب الوطني الإماراتي ضمن منتخبات المستوى الثاني، وإلى جانبه منتخبات العراق، وعُمان، وأوزبكستان، والصين، والأردن.

بينما يضم المستوى الثالث منتخبات البحرين، وسوريا، وفلسطين، وفيتنام، وقرغيزستان، ولبنان، والمستوى الرابع منتخبات الهند، وطاجيكستان، وتايلاند، وماليزيا، وهونغ كونغ، والصين، وإندونيسيا. ونوه الاتحاد الآسيوي بأن تلك المنتخبات تأهلت إلى البطولة القارية بعد فترة تأهيل مكثفة ومثيرة امتدت 3 سنوات، واختتمت في يونيو 2022.

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