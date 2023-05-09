صورة سيلفي تتسبب في خروج رونالدو عن شعوره

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عن شعوره، بعدما حاول أحد أعضاء الجهاز الإداري لفريق الخليج السعودي، التقاط صورة سيلفي معه، عقب انتهاء مباراة الفريقين بالجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي، التي انتهت بتعادل ثمين للخليج 1/1.

وكان الخليج افتتح التسجيل عن طريق فابيو مارتينيز في الدقيقة 4 من انفراد تام بحارس المرمى، ثم تعادل النصر عن طريق الإسباني ألفارو جونزاليس من ضربة رأسية، وعقب انتهاء اللقاء رصدت اللقطات المصورة رونالدو يتبادل التحية مع لاعبي الخليج، وبالأخص مع مواطنه فابيو مارتينيز، وقام رونالدو بمنحه القميص الخاص به.

وخلال مغادرة رونالدو لملعب اللقاء، حاول أحد أفراد الجهاز الإداري لفريق الخليج التقاط صورة تذكارية معه، إلا أن رونالدو ظهر غاضباً وقام بإبعاده ورفض التقاط الصورة، كونه منفعل من خروج فريقه متعادلاً وخسارة نقطتين، لتتصعب الأمور على "العالمي" خلال مشواره في المنافسة على لقب الدوري السعودي.

ويتواجد النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.

لاعبو الخليج والطاقم الفني مع رونالدو بعد نهاية المواجهة#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/pNKavYReqU

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 8, 2023

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