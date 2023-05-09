الكويت يلتقي كاظمة على كأس الأمير اليوم

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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يلتقي، اليوم، فريق الكويت وكاظمة، على لقب النسخة 61 من كأس أمير الكويت لكرة القدم. ويبحث نادي الكويت عن لقبه 16 في البطولة ليتساوى مع العربي والقادسية، ويسعى المدرب الصربي بونياك إلى اللقب لتكون أول بطولة له مع الفريق بعدما تولي القيادة الفنية مؤخراً خلفا للبحريني علي عاشور، وفي المقابل يطمح كاظمة إلى لقب تاسع بعدما توج في الموسم الماضي على حساب السالمية.

ويمتلك كاظمة العديد من الأوراق الرابحة، في مقدمتها الحارس فيصل السبيعي، حمد الحربي، وناصر فرج، والمحترفون ميشيل ميلاد وعماد الدين عزي وأبوبكر سيلا.

وأعلن بونياك جاهزية فريقه للمباراة وقال: مباريات الكؤوس تختلف عن لقاءات الدوري، وطالبت اللاعبين باستغلال قدراتهم العالية لتحقيق التفوق. وقال: كاظمة يملك قدرات كبيرة، ولاعبوه مميزون والمنافسة بين الفريقين على لقب الدوري تعزز من قوة الفريق، وقدرته على تقديم الأفضل.

وأكد الروماني ستان مدرب كاظمة أن تفوق الكويت في مواجهتي الدوري الممتاز بالموسم الحالي، لن يكون عائقاً أمام الفريق لحصد الكأس والحفاظ على اللقب، وقال: لمسنا ارتفاع الروح المعنوية داخل الفريق، والرغبة الكبيرة في حصد اللقب للموسم الثاني على التوالي، وثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تقديم مباراة متميزة.

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