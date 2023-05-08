ميسي وثنائي برشلونة يقتربون من الهلال السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان، والانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "التشيرينغيتو" الإسبانية، فإن ميسي وزميله السابق سيرخيو بوسكيتس، يقتربان من الانضمام للهلال.

وأكدت الشبكة، أن موافقة ميسي تأتي كون عقد الهلال هو الأكبر في تاريخ كرة القدم، ومن الصعب رفضه، مشيرة إلى أن هناك اتفاق مع بوسكيتس على التوقيع لمدة عامين.

وفي نفس الشأن، أكدت الشبكة أن الهلال يفكر أيضاً في استقدام الإسباني جوردي ألبا لاعب برشلونة، حال وافق على فسخ تعاقده مع البرسا حيث يتبقى في عقده موسم واحد.

ويأمل الهلال في حسم أكثر من صفقة عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على غرار غريمه النصر الذي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يناير الماضي، لمدة عامين ونصف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز