بينها ثلاثي عربي.. 10 أندية ضمنت مشاركتها في كأس العالم للأندية 2025

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد نسخة كأس العالم للأندية 2025 نظاماً جديداً يشبه نظام بطولة كأس العالم للمنتخبات، وتقام البطولة بداية من هذه النسخة كل 4 أعوام وليس كل عام كما هو متعارف عليه حالياً، وذلك حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فبراير الماضي.

وكان من المقرر تطبيق النظام الجديد بداية من نسخة 2021 ولكن تم تأجيل الأمر، بسبب الاضطرابات التي نتجت عن اعتذار دولة الصين لاستضافة المسابقة وقت تفشي فيروس كورونا.

وتقام نسخة مونديال الأندية 2025 بمشاركة 32 فريقاً، بدلاً من 6 فرق (أبطال اتحادات القارات وبطل الدوري للبلد المستضيف)، إذ يهدف "فيفا" لزيادة القوة التنافسية بين الأندية المشاركة في البطولة.

المشاركون في بطولة كأس العالم للأندية 2025

يقام مونديال الأندية نسخة 2025 بين شهري يونيو ويوليو من العام ذاته، على أن يشارك أبطال آخر 4 نسخ (من 2021 إلى 2024) لبطولات دوري أبطال إفريقيا، ودوري أبطال آسيا، وأبطال الكونكاكاف، و6 أبطال من كوبا ليبرتادوريس، و12 نادٍ من الاتحاد الأوروبي، ونادٍ من أوقيانوسيا، وآخر للبلد المستضيف.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - 12 نادياً

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم - 6 أندية

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - 4 أندية

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - 4 أندية

اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم - 4 أندية

أوقيانوسيا - نادٍ واحد

البلد المستضيف - نادٍ واحد

الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025

ضمنت 10 أندية بالفعل مشاركتها في مونديال الأندية 2025 منها ثلاثة أندية عربية، وذلك بعد تحقيقها اللقب القاري خلال عامي 2021 و2022، هي:

تشيلسي - بطل دوري أبطال أوروبا 2021

ريال مدريد - بطل دوري أبطال أوروبا 2022

الأهلي المصري - بطل دوري أبطال إفريقيا 2021

الوداد المغربي - بطل دوري أبطال إفريقيا 2022

الهلال السعودي - بطل دوري أبطال آسيا 2021

أوراوا ريدز الياباني - بطل دوري أبطال آسيا 2022

بالميراس البرازيلي - بطل كوبا ليبرتادوريس 2021

فلامنجو البرازيلي - بطل كوبا ليبرتادوريس 2022

مونتيري المكسيكي - بطل كأس كونكاكاف 2021

سياتل ساوندرز الأمريكي - بطل كأس كونكاكاف 2022

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز