المصري يُقيل حسام حسن بسبب الإهانة المستمرة وسوء المعاملة

المصدر: وكالات

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أقال النادي المصري، صاحب المركز الثامن في الدوري المصري لكرة القدم، مدربه حسام حسن السبت، بسبب تجاوزات "غير عادية وغير مقبولة".

كما أقال النادي مدير الكرة ابراهيم حسن، توأم المدرب حسام بسبب "سبّهما لمجلس الإدارة رئيسًا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة أسوان" الأربعاء.

وأشار النادي إلى "شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي، ورغبة كثير من اللاعبين في طلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن".

وأعلن النادي توقيع غرامة مادية لمدربه السابق يحددها مجلس الإدارة في جلسته المقبلة، وتكليف ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني.

وكان حسن (56 عاماً)، المهاجم الدولي السابق، قد تولى تدريب المصري فريقه السابق في 2008 و2012 و2015. وفي مشواره الأخير، فاز تحت قيادته في 7 مباريات، تعادل في 9 وخسر 5 مرات.

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