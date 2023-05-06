كهربا: كافحت للعودة بشكل أقوى

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، والمساهمة في تحقيق بطولة جديدة للنادي الأهلي.

وقال في تصريحاته عقب اللقاء:" سعيد لأنني ساهمت بفوز الفريق بكأس السوبر من خلال حصولي على ركلة جزاء، كنت أشعر بالتفاؤل بقدرتنا على الفوز والتتويج باللقب".

وأضاف:" بذلت مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية، وأشكر جمهور الأهلي الذي دعمني وساندني طوال تلك المدة، وسعيد للغاية بفرحة الجماهير".

وأتم: "كافحت في الفترة الأخيرة بعد عودتي من الإيقاف، ولتقديم أداء قوي مع الفريق، أشكر زملائي في الفريق والجهاز الفني على مساعدتي على الظهور بمستوى جيد في ظل فترة صعبة مررت بها".

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