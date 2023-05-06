كولر: سعيد بالتتويج بالسوبر وركلة الجزاء مستحقة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه بكأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي والـ 13 في تاريخه، مؤكداً أن الأهلي استحق الفوز باللقب قياساً بالأداء الذي قدمه على مدار المباراة.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب الفوز:" خضنا مباراة صعبة أمام فريق كبير، وبيراميدز حصل على بعض الفرص للتهديف، ولكن الشناوي أنقذ مرماه ببراعة شديدة حافظت على حظوظنا".

وأضاف:" سعيد بهذا الفوز، وأعتقد أن ركلة الجزاء التي حصل عليها محمود كهربا مستحقة".

وتابع:" رغم أن المنافس تغير فجأة قبل المباراة إلا أن معرفتي الجيدة ببيراميدز ساعدتنا على التحضير السريع للمباراة".

وأردف:" أعتمد على تدوير اللاعبين وهو ما ساعدني كثيراً لتفادي ضغط المباريات خصوصاً وأن كل اللاعبين مستواها متقارب، أحاول تجهيز الجميع ومنحهم الفرصة حتى لا نشعر بأي فرق".

وكشف كولر عن أن المدافع محمود متولي تعرض لضربة في الرأس تسببت بارتجاج في المخ للاعب، وأنه توجه إلى المستشفى عقب نهاية اللقاء للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية".

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