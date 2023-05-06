باتشيكو: علمت الآن لماذا رفض الزمالك خوض السوبر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز أن فريقه قدم مباراة جيدة في كأس السوبر أمام الأهلي رغم الخسارة، مشيراً إلى أن بيراميدز لعب بروح وقاتل حتى نهاية المباراة.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الفريقان قدما مباراة قوية وكبيرة ومشرفة للكرة المصرية، وأظهرا شخصيتهما للجميع، فخور بتدريب بيراميدز رغم أنها ثاني خسارة أمام الأهلي في فترة قصيرة".

وأثار باتشيكو الجدل في تصريحاته خلال المؤتمر حين ألمح لقرارات نادي الزمالك بالاعتذار عن خوض السوبر المصري، مشيراً إلى أن القرارات التحكيمية لم تكن في صالح فريقه، موضحاً:" أحترم الأهلي كثيراً وهو فريق كبير، ولكني لا أريد التحدث عن تفاصيل كثيرة حتى لا أتعرض للعقاب من جانب اتحاد الكرة".

وأضاف:" علمت الآن لماذا رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خوض المباراة، ولكني لا أريد التفسير أكثر من ذلك".

وختم:" الفريقان لعبا مباراة قوية للغاية، قدمنا كل ما لدينا خلال اللقاء، ولا أريد التحدث عن أشياء أخرى حتى لا أتعرض للمشاكل".

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