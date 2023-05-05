متولي يخلع قلوب جمهور الأهلي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أصاب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جمهور فريقه بحالة من الهلع التي سادت مدرجات استاد محمد بن زايد.

وسقط متولي مغشياً عليه بصورة مفاجئة عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوزاً الأهلي.

وتدخل الجهاز الطبي لفريق الأهلي على الفور بعدما طالب اللاعبون بالتدخل في ظل سقوط اللاعب بطريقة مقلقة.

وظلت القلوب معلقة خوفاً على اللاعب إلى أن نجح الجهاز الطبي في إنقاذ اللاعب الذي نهض وطمأن الجماهير.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لموسم 2021-2022 بعد فوزه على بيراميدز بهدف من ركلة جزاء على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

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