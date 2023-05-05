دياز يتجاهل تكهنات تعاقد الهلال مع ميسي

المصدر: وكالات

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رفض رامون دياز مدرب الهلال السعودي الحديث عن تكهنات بشأن محاولة ناديه التعاقد مع ليونيل ميسي في ظل تركيزه بمواجهة أوراوا رد دياموندز بإياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم غدا السبت.

وارتبط ميسي بالانتقال بعرض مغر إلى بطل آسيا أربع مرات بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، وتأتي الخطوة بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في يناير الماضي.

لكن دياز وجه أنظاره نحو مواجهة أوراوا الياباني في استاد سايتاما، حيث يحاول تعويض التعادل 1-1 في الرياض الأسبوع الماضي، بدلا من التعليق على مستقبل مواطنه قائد الأرجنتين وبطل العالم.

وقال للصحفيين اليوم الجمعة: "الآن نركز في المباراة، أمامنا هذا النهائي وبعدها سنرى ما سيحدث".

ويسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق اللقب الخامس في دوري أبطال آسيا والاحتفاظ باللقب بعد تغلبه على بوهانج ستيلرز في نهائي 2021.

ويفقد الهلال جهود المهاجم سالم الدوسري، صاحب هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر، بعد طرده في لقاء الذهاب عقب تسجيله هدف الهلال.

ومن المتوقع غياب القائد ولاعب الوسط سلمان الفرج أيضا للإصابة لكن دياز يثق في قدرة فريقه على تعويض غياب الثنائي المؤثر.

وأضاف:"لدينا فريق كبير وسنواجه عددا كبيرا من الجماهير هنا، لكننا اعتدنا ذلك".

وتابع "هذا الفريق فاز بدوري الأبطال مرتين (في آخر ثلاث نسخ) وهدفنا إعادة الكأس إلى الديار.

"سنحاول التركيز في عدم ارتكاب أخطاء مثلما حدث في الرياض عندما سجل أوراوا هدفه" حين تابع شينزو كوروكي كرة طائشة من المدافع علي البليهي ارتدت من قائم الهلال.

وواصل دياز الذي خسر من أوراوا في نهائي 2017 في فترته الأولى مع الهلال: "فريقنا يتحلى بالخبرة وعاش اللاعبون تجارب عديدة مشابهة ونتطلع للفوز باللقب".

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