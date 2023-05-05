بسبب إهدار ضربة جزاء.. الشباب السعودي يفرض عقوبة على بوبيندزا

المصدر: وكالات

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ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إدارة نادي الشباب السعودي فرضت عقوبة داخلية على الجابوني أرون سالم بوبيندزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد إهدار ضربة جزاء للفريق خلال مباراته أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدرا خاصا كشف لها أن إدارة النادي اتخذت القرار بعدما رأت أن اللاعب أهدر ضربة الجزاء بطريقة "مستهترة".

وأضاع اللاعب فرصة التسجيل من ضربة الجزاء في الدقيقة 89 حينما كان التعادل يسيطر على مجريات المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وقد انتهت بهزيمة الشباب 1 / 2 .

وأوضح المصدر نفسه أن الإدارة اتفقت مع الإسباني فيسينتي مورينو المدير الفني للفريق على إبعاد بوبيندزا عن مباريات الشباب المتبقية في الدوري هذا الموسم وعدم الدفع به إلا عند الحاجة بإصابة أحد اللاعبين الأجانب.

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