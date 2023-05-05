متى يعلن الهلال السعودي عن صفقة ميسي بشكل رسمي؟

المصدر: وكالات

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كشفت وسائل إعلام سعودية، أمس الخميس، عن "اجتماع بين اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومفوض نادي الهلال السعودي في العاصمة الرياض، على خلفية زيارة "البرغوث" للمملكة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، قولها إن "هناك تقريبا في وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد أزرق العاصمة مع اللاعب الحاصل على كأس العالم مؤخراً"، مضيفةً أن "الإعلان عن التعاقد رسمياً مع ميسي ربما يتم بداية يونيو المقبل بعد الاتفاق على التفاصيل كافة".

وأضافت: "ربما يتم الإعلان عن تعاقد الهلال مع ميسي بشكل رسمي مع بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على التفاصيل كافة"، علمًا بأن عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو المقبل.

وختمت المصادر حديثها بالإشارة إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد، وأن الأمر الوحيد الذي قد يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط في حال وافقت رابطة دوري المحترفين الإسبانية (الليغا) على التكفل بعقد ورواتب اللاعب كي يعود لفريقه السابق برشلونة"، وهو ما استبعدت حدوثها.

وكانت صحيفة "ليكيب"، ذكرت أن "السعودية هي الوجهة الأقرب للاعب الأرجنتيني ليونيل لميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه"، مشيرةً أن "البيئة المحيطة بميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنه "بسبب الأمور المعقدة في برشلونة، فإن مستقبل ميسي من المرجح أن ينحصر بين عرضي إنتر ميامي الأمريكي، والهلال السعودي على وجه التحديد".

وأضافت مصادر مقربة من ليونيل ميسي، أن "الانتقال إلى الهلال السعودي بات الخيار الأقرب للنجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان".

وانتهت علاقة ميسي وباريس سان جيرمان عمليا، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما قررت الإدارة الفرنسية توقيع عقوبة على اللاعب الأرجنتيني، وإيقافه لمدة أسبوعين بأثر فوري.

ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين الماضي، في زيارة قصيرة طبقا لاتفاقية وقعها العام الماضي مع وزارة السياحة في المملكة، تجعله سفيرا للسياحة في السعودية.

جدير بالذكر أن ميسي، صاحب الـ35 عاما، يقضي حاليا موسمه الثاني والأخير في عقده مع باريس، وتحوم الشكوك حول مستقبله في ظل رفضه تجديد العقد، واهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها الهلال السعودي.

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