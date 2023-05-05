الكويت يضرب موعداً مع كاظمة في نهائي «الكأس»

المصدر: الكويت ـ أحمد عبد اللطيف

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ضرب فريق الكويت موعداً مع كاظمة في نهائي كأس أمير الكويت لكرة القدم، بعد تأهله للمباراة النهائية بفوزه على القادسية 4 - 0 في الدور قبل النهائي، ويملك الكويت 15 لقباً، ويأمل في معادلة رقم كل من القادسية والعربي (16 لقب لكل منهما).

وأعلن محمد إبراهيم مدرب القادسية، تحمل مسؤولية الهزيمة، ووصفها بالقاسية، وقال: لم نتوقع هذا السيناريو، ولكن علينا كجهاز فني وإداري واللاعبين، التعلم من الهزيمة، وقال: ظهر الإجهاد على الفريق، نتيجة المجهود الكبير في مباراة العربي الأخيرة في الدوري، بجانب أن الفريق خاض منذ توليت المهمة 6 لقاءات خلال 28 يوماً فقط، وفي العموم، لم نكن سيئين، وأضعنا فرصاً قبل تسجيل الكويت للهدف الأول، علينا أن نغلق ملف المباراة، ونفكر في ما تبقى من مباريات الدوري، بجانب دراسة كيفية تدعيم الصفوف في الموسم المقبل.

وأشاد خالد الغانم رئيس نادي الكويت، بالأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، وقال: اللاعبون وعدونا بتقديم أداء جيد عقب الهزيمة من السالمية في المباراة الأخيرة، وأوفوا بما وعدوا به، وحققوا الفوز بجانب الأداء المتميز، والفريق يمتلك 22 لاعباً على نفس المستوي، بجانب دكة بدلاء قوية، تستطيع تغيير سير المباراة.

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