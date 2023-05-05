باتشيكو: نسعى إلى أول لقب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز أن فريقه يسعى لتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي. وقال: الحظوظ متساوية بنسبة 50 % لكل فريق، سنحارب على فرصنا للتتويج باللقب، والمباراة حافز للحصول على أول بطولة في تاريخ النادي.



وأضاف: الفرص متكافئة ومستعدون للعب بتركيز من دون ارتكاب أخطاء، نريد تقديم كرة قدم ممتعة تقودنا للفوز بالكأس. وأردف: الأهلي فريق كبير، ولكننا جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا، وقال: الأعذار سهلة لكننا لم نحضر للحديث عن إرهاق السفر، لدينا الدوافع للفوز، والفريق يملك إمكانيات عالية.

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