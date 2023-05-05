كولر: الأهلي لا يشبع من البطولات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق وسارة عبدالباقي

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أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هدفه حصد لقب كأس السوبر والبطولة الثالثة له مع الفريق منذ توليه المهمة، وقال في المؤتمر الصحافي للمباراة: سعداء بخوض كأس السوبر ولعب نهائي جديد، هدفنا حصد اللقب، فالأهلي كعادته لا يشبع من البطولات، وهو ما يتوافق مع شخصيتي لأنني أريد الفوز بأي بطولة أخوضها.



وأضف: بيراميدز فريق جيد، ويمتلك إمكانات كبيرة ولاعبين على أعلى مستوى، ولكنه لم يحصل على أي ألقاب في تاريخه، ولذلك يملك الدافع من أجل حصد بطولته الأولى، ما يزيد من صعوبة المباراة.

وتابع: لا يوجد تأثير كبير بالنسبة لنا بعد تغيير المنافس من الزمالك إلى بيراميدز، نعرف بيراميدز جيداً، وواجهناهم قبل فترة قريبة في نهائي الكأس.



وعما إذا كانت مواجهة بيراميدز أصعب من الزمالك، قال كولر: لا أحب المقارنة والقول إن مواجهة فريق أقوى من الآخر، الفريقان كبيران ولكل فريق طريقة مختلفة في اللعب، والأهم التركيز على فريقي وإيجاد أسلوب اللعب المناسب لمواجهة المنافس.



تهيئة



وأشار كولر إلى أن الجهاز الفني يحاول تهيئة محمود كهربا نفسياً وتوفير الأجواء المناسبة له في ظل الأخبار التي تتعلق بإيقافه، لافتاً إلى أن اللاعب رغم كل الصعوبات يتألق ويؤدي بشكل جيد.



وعن حاجة الأهلي للتعاقد مع مهاجم، قال: كنت قد طلبت مهاجماً في الانتقالات الماضية، وشاهدت العديد من المهاجمين، ولكننا لم نوفق في الحصول على اللاعب المناسب.



وأكمل: فلسفتي في التعاقدات جلب لاعب أفضل من العناصر الموجودة لتحقيق الإضافة للفريق، ونملك 3 مهاجمين أساسيين وهم كهربا ومحمد شريف وشادي حسين، وطورت من القدرات الهجومية لجميع لاعبي الفريق.

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