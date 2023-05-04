الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري (فيديو)

المصدر:
  • محمد صادق - سارة عبدالباقي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الختامي على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، استعداداً للقاء السوبر المصري، المقرر له غداً الجمعة أمام بيراميدز.

وبدأ المران بجلسة بين السويسري كولر المدير الفني للأهلي واللاعبين، لتحفيزهم قبل لقاء الغد.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية بالجري حول الملعب، في حين أدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر تدريبات تأهيلية، ولم يشارك مع باقي اللاعبين في المران، نتيجة الإصابة التي يعاني منها وستتسبب في غيابه عن مباراة الغد.

وخاض اللاعبون فقرة فنية وخططية بعد الانتهاء من التدريبات البدنية، قبل أن يخصص كولر فقرة خاصة لركلات الترجيح في نهاية المران، تحسباً لانتهاء مباراة بيراميدز بالتعادل ومن ثم اللجوء لضربات الحظ.

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