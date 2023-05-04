بيراميدز يختتم تدريباته استعداداً للسوبر.. وفقرة خاصة لركلات الترجيح (فيديو)

المصدر: أبوظبي- محمد صادق - سارة عبدالباقي

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خاض فريق بيراميدز تدريبه مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، استعداداً للقاء السوبر المصري أمام الأهلي.

وحرص الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على عقد جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة استغلال اللقاء لحصد أول لقب في تاريخ النادي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران عقب الجلسة قبل بدء التدريبات الفنية، وركز باتشيكو وجهازه المعاون على بعض الجوانب الخططية وأجرى تقسيمة مصغرة بين اللاعبين لتنفيذ الجمل التي تم التدريب عليها.

وفي نفس الوقت، خصص باتشيكو فقرة خاصة لتدريب لاعبي بيراميدز على ركلات الترجيح، تحسباً للجوء لها في اللقاء.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي غداً الجمعة على كأس السوبر المصري، وهو اللقاء الذي سيستضيفه ملعب محمد بن زايد، في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

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