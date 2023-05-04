خلفاً لرودي غارسيا ..النصر السعودي يفاوض مدرب عالمي

المصدر: وكالات

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فتح مجلس إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، برئاسة مسلي آل معمر، خط مفاوضات مكثف، مع مدرب عالمي لقيادة الفريق الأول، في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وأقال النصر الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أسابيع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا، من قيادة الفريق الأول، وأسندت المهمة إلى الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بشكل مؤقت.

وأعلن الإعلامي الرياضي السعودي، سعود الصرامي، عن مفاوضات بين نادي النصر، والمدرب الإيطالي الشهير الإيطالي أنطونيو كونتي.

أكد الصرامي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، على أن المفاوضات، لا تزال في مراحلها الأولى.

ولم يرتبط كونتي البالغ من العمر 53 عاما بعقد مع أي فريق منذ رحيله عن نادي توتنهام الإنجليزي في مارس 2023.

وقبل توتنهام، قاد المدير الفني الشهير، العديد من الأندية العالمية الكبرى، على رأسها يوفنتوس وإنتر الإيطاليين، وتشيلسي الإنجليزي.

كما تولى كونتي، تدريب منتخب إيطاليا لمدة عامين، في الفترة من أغسطس 2014 إلى يونيو 2016.

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