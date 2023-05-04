الشناوي: سعداء باللعب مجدداً في الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق وسارة عبد الباقي

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أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري عن سعادته بالتواجد مجدداً في دولة الإمارات، وحفاوة الاستقبال المعتادة التي يجدها الفريق باستمرار.

وقال:" نشكر الإمارات على حفاوة الاستقبال، وسعداء في الأهلي باللعب مرة أخرى هنا في أبوظبي".

وأضاف:" الأهلي جاهز لمواجهة بيراميدز على كأس السوبر، واللاعبون في كامل تركيزهم من أجل حصد اللقب، خصوصاً وأن الأهلي هدفه دائماً المنافسة على كل البطولات".

وتابع:" اعتدنا على خوض كأس السوبر هنا في أبوظبي، وسنلعب أمام منافس قوي، وخضنا قبل فترة قصيرة مواجهة أمام بيراميدز في نهائي الكأس، ونأمل أن نسعد جماهيرنا بالعودة باللقب".

وختم:" أسلوب لعب الفريق يعود للجهاز الفني، ونحن كلاعبين نحاول تنفيذ تعليمات المدرب، نحترم بالطبع كل المنافسين بغض النظر عن الأسماء".

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