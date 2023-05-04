باتشيكو: نسعى للتتويج بأول لقب في تاريخ بيراميدز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إن فريقه يسعى لتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي منذ تأسيسه، وذلك عندما يواجه الأهلي غداً الجمعة على لقب كأس السوبر المصري بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وأضاف خلال حديثه عن استعدادات فريقه للقاء:" الحظوظ متساوية بنسبة 50% لكل فريق، ولكننا سنحارب على فرصنا للتتويج باللقب، والمباراة حافز للحصول على أول بطولة في تاريخ بيراميدز".

وتابع:" الفرص متكافئة بين الفريقين، ومستعدون لخوض اللقاء واللعب بتركيز من دون ارتكاب أخطاء، نريد تقديم كرة قدم ممتعة تقودنا للفوز بالكأس".

وأردف:" الأهلي فريق كبير في إفريقيا والشرق الأوسط، ويملك تاريخاً كبيراً وخبرات متراكمة من خوض العديد من النهائيات، ولكننا جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا".

وعن تأثير الإجهاد على الفريق بعد رحلة العودة من جنوب إفريقيا قبل وقت قصير من السوبر، شدد باتشيكو على أنه لا يريد البحث عن أعذار، وأن الفريق سيحاول اللعب بروح إيجابية وجماعية.

وقال:" الأعذار سهلة لكننا لم نحضر من أجل الحديث عن إرهاق السفر، لدينا الدوافع للفوز والفريق يملك إمكانيات عالية تؤهله لتحقيق ذلك".

وعن تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء، علق باتشيكو قائلاً:" لست متواجداً للحديث عن الحكام، التحكيم مهنة صعبة وعليهم ضغوطات كثيرة، ولهم كل التقدير، وأتمنى لهم التوفيق في المباراة".

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