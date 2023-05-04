مارسيل كولر: الأهلي لا يشبع من البطولات ولا أحب المقارنة بين بيراميدز والزمالك

المصدر: أبوظبي – محمد صادق وسارة عبد الباقي

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أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هدفه حصد لقب كأس السوبر والبطولة الثالثة له مع الفريق منذ توليه المهمة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في كأس السوبر المصري، المقرر إقامته غداً الجمعة، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة:" سعداء بخوض كأس السوبر ولعب نهائي جديد، هدفنا حصد اللقب، فالأهلي كعادته لا يشبع من البطولات، وهو ما يتوافق مع شخصيتي لأنني أريد الفوز بأي بطولة أخوضها".

وأضف:" بيراميدز فريق جيد للغاية، ويمتلك إمكانيات كبيرة ولاعبين على أعلى مستوى، ولكنه لم يحصل على أي ألقاب في تاريخه، ولذلك يملك الدافع من أجل حصد بطولته الأولى، مما يزيد من صعوبة المباراة".

وتابع:" لا يوجد تأثير كبير بالنسبة لنا بعد تغيير المنافس من الزمالك إلى بيراميدز، نعرف بيراميدز جيداً، وواجهناهم قبل فترة قريبة في نهائي الكأس".

وعما إذا كانت مواجهة بيراميدز أصعب من الزمالك، قال كولر:" لا أحب المقارنة والقول إن مواجهة فريق أقوى من الآخر، الفريقان كبيران ولكل فريق طريقة مختلفة في اللعب، والأهم التركيز على فريقي وإيجاد أسلوب اللعب المناسب لمواجهة المنافس".

وأشار كولر إلى أن الجهاز الفني يحاول تهيئة محمود كهربا نفسياً وتوفير الأجواء المناسبة له للتركيز خلال التدريبات والمباريات في ظل المشاكل والأخبار التي تتعلق بإيقافه، لافتاً إلى أن اللاعب رغم كل الصعوبات يتألق ويؤدي بشكل جيد في كل المباريات.

وعن حاجة الأهلي للتعاقد مع مهاجم، أوضح:" كنت قد طلبت مهاجم في الانتقالات الماضية، وشاهدت العديد من المهاجمين، ولكننا لم نوفق في الحصول على اللاعب المناسب".

وأتم:" فلسفتي في التعاقدات جلب لاعب أفضل من العناصر المتواجدة لتحقيق الإضافة للفريق، نملك الآن 3 مهاجمين أساسيين هم كهربا ومحمد شريف وشادي حسين، وطورت من القدرات الهجومية لجميع لاعبي الفريق ولم يعد هناك مشكلة في أحراز الأهداف".

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