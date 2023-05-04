الأهلي السعودي يعود رسمياً إلى دوري روشن للمحترفين

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد الأهلي السعودي رسميًا إلى دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

جاء ذلك بعدما تغلب على مضيفه هجر 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، ليضمن العودة لدوري روشن دون النظر لنتائج المباريات المتبقية، وظل هجر على رصيده السابق 36 نقطة.

ويتأهل 4 فرق لدوري روشن، وبوصول الأهلي للنقطة 65، حجز مقعدا بين الأربعة المتأهلين، على أن يخوض المباريات المتبقية له في المسابقة لتحديد الترتيب.

ويحتل الأهلي الصدارة بـ65، يليه الأخدود بـ62، ثم الرياض بـ56 نقطة، ثم الحزم بـ55 نقطة. وينافس الفيصلي على الدخول بين الأربعة المتأهلين حيث يملك 50 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز