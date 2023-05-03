48 مليون يورو القيمة السوقية لطرفي السوبر المصري بأبو ظبي

المصدر: وام

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قبل مباراتهما المرتقبة بعد غد الجمعة على لقب كأس السوبر المصري، يتفوق فريق الأهلي بطل كأس مصر، على بيراميدز وصيف النسخة الماضية من الدوري المصري في القيمة السوقية.

ويلتقي الفريقان بعد غد على استاد "محمد بن زايد" في أبو ظبي، وتأتي مشاركة بيراميدز في المباراة بدلا من الزمالك الذي أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في المباراة.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والفرق، تبلغ القيمة السوقية لطرفي السوبر المصري بأبو ظبي 48 مليون يورو، حيث يتفوق الأهلي بـ29.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية لبيراميدز 18.43 مليون يورو.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي الأهلي 26.3 عام، مقابل 27.9 عام للاعبي بيراميدز.

ويتصدر المالي أليو ديانج لاعب الأهلي قائمة أعلى لاعبي الفريقين في القيمة السوقية بـ4 ملايين يورو، ويليه على مستوى الأهلي كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بـ 2.5 مليون يورو، ثم محمد عبد المنعم بـ 2.00 مليون يورو، ثم محمد مجدي "أفشه"، ومحمد شريف بـ 1.80 مليون يورو، ويليهم بيرسي تاو، وحمدي فتحي، وأحمد قندوسي بـ 1.5 مليون يورو لكل لاعب.

ويتصدر رمضان صبحي قائمة أعلى لاعبي بيراميدز في القيمة السوقية بـ 3 ملايين يورو، ويليه مصطفى فتحي بـ 1.8 مليون يورو، ثم وليد الكراكي بـ 1.5 مليون يورو، وإبراهيم عادل بـ 1.20 مليون يورو، مقابل مليون يورو لكل من بلاتي تور، ومحمد حمدي.

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