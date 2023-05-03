إطعام الغزلان والتسوق..الكشف عن تفاصيل زيارة ميسي للسعودية

المصدر: وكالات

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قالت الهيئة السعودية للسياحة، إن الزيارة التي قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبلاد، وهي الزيارة التي لم يوافق عليها ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي وأدت إلى إيقافه، شهدت بعض الأنشطة مثل إطعام الغزلان وزيارة أحد المتاجر الفاخرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن النجم الأرجنتيني الفائز بلقب كأس العالم، تم إيقافه لمدة أسبوعين من قبل باريس سان جيرمان بالإضافة إلى خصم من راتبه لنفس المدة، وذلك بعدما سافر إلى السعودية عقب خسارة الفريق أمام لوريان في الدوري الفرنسي بدون إذن ناديه.

وفي بيان صدر بالنيابة عن الهيئة السعودية للسياحة، اليوم الأربعاء، جاء فيه أن ميسي وعائلته تناولا طعاما فاخرا في مطعم "البجيري".

كما أوضح أن ميسي زار مجمع "فيا رياض" الترفيهي، بالإضافة إلى موقع مدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)عمره 300 عام في الرياض.

وأضاف البيان أن عائلة ميسي توجهت إلى منطقة الدرعية، حيث زاروا أحد المزارع وأطعموا الغزلان العربية.



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