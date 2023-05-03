مجلس اتحاد الكرة المصري وحكام السوبر يصلون الإمارات

المصدر: البيان

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وصل إلى مطار دبي عصر اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المصري المكلف بإدارة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز، بقيادة محمود البنا.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا اختارت طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة السوبر، ويعاونه كل من هاني عبدالفتاح وأحمد توفيق طلب مساعدين، ويتواجد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، مراقباً للمباراة.

وفي نفس الوقت وصل بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام إلى الإمارات لحضور اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يتجهون جميعهم إلى أبوظبي مباشرة، لمتابعة التحضيرات الخاصة باللقاء.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبل في السوبر على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في اللقاء.

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