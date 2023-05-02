بعثة الأهلي تصل أبوظبي استعداداً للسوبر المصري

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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وصلت عصر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة أبوظبي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، استعداداً لخوض مباراة كأس السوبر المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد.

ويترأس بعثة الأهلي، مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، وتضم الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، بالإضافة إلى قائمة اللاعبين وهم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد أشرف، مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد القندوسي، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمود كهربا، وبيرسي تاو.

وحظيت البعثة باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي، وتوجهت البعثة مباشرة إلى مقر الإقامة، بفندق الماريوت بمنتجع الفرسان الدولي.

ويخوض فريق الأهلي تدريباته غداً الأربعاء على استاد زايد للكريكيت بأبوظبي، على أن يؤدي مرانه الأساسي على ملعب محمد بن زايد بعد غد الخميس.

يذكر أن الأهلي فاز بآخر لقب للسوبر على حساب الزمالك 2-0 والذي أقيم في أكتوبر من العام الماضي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

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