لجنة التظلمات تؤجل القرار النهائي في عقوبة كهربا

المصدر: د ب ا

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قررت لجنة الإستئناف (التظلمات) باتحاد الكرة المصري وقف نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادي الاهلي ولاعبة محمود كهربا ونادي الزمالك ورئيسه مرتضي منصور وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 مايو الجاري في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إدارى.

وبذلك يتم استمرار تعليق عقوبات لجنة الانضباط ضد كهربا والأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه حكم بالعزل من منصبه. وهذا بعدما تقدمت الأطراف السابقة بتظلمات على عقوبات اللجنة الصادرة منذ فترة والتي توقف تنفيذها بمجرد التظلم عليها.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن لجنة الاستئناف (التظلمات) انتهت من نظر الإستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلى واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الإنضباط والقيم والأخلاق.

وقررت اللجنة وقف نظر الإستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.

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