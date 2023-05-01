وسط تكهنات حول مستقبله.. ميسي في السعودية من جديد

المصدر: البيان

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يزور ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين السعودية من جديد للترويج للسياحة، وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله.

وكتب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي على "تويتر": "أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية، نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعاً".

ويأتي تعليق وزير السياحة بعدما نشر ميسي مساء السبت صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار على حسابه في فيسبوك، وكتب: "من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة".

وعينت السعودية ميسي سفيراً للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو يناير الماضي.

وكانت السعودية أعلنت في مارس الماضي، أن ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الشهر المقبل، سيزورها للترويج للسياحة.

وذكرت تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة أن العملاق السعودي نادي الهلال يتطلع للحصول على خدمات ميسي في الموسم المقبل، ما قد يجدد التنافس مع غريمه رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة ضخمة لعامين ونصف العام.

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