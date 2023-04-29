الوداد المغربي يهزم سيمبا بضربات الترجيح في أبطال أفريقيا
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تأهل الوداد البيضاوي المغربي للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على سيمبا التنزاني 4 /3 بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة بفوز الوداد 1 /صفر.
وكان سيمبا قد فاز ذهابا على ملعبه، فيما حقق الوداد الشيء ذاته وبنفس النتيجة 1 / صفر إيابا، ليتم الاحتكام لضربات الترجيح.
وسجل جونيور سامبو هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة 24.
ونجح الوداد في الفوز 4 / 3 بضربات الترجيح، ليتأهل للدور قبل النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري في دور الثمانية.