الوداد المغربي يهزم سيمبا بضربات الترجيح في أبطال أفريقيا

المصدر: د ب ا

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تأهل الوداد البيضاوي المغربي للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على سيمبا التنزاني 4 /3 بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة بفوز الوداد 1 /صفر.

وكان سيمبا قد فاز ذهابا على ملعبه، فيما حقق الوداد الشيء ذاته وبنفس النتيجة 1 / صفر إيابا، ليتم الاحتكام لضربات الترجيح.

وسجل جونيور سامبو هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة 24.

ونجح الوداد في الفوز 4 / 3 بضربات الترجيح، ليتأهل للدور قبل النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري في دور الثمانية.

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