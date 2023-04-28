غدا.. الهلال السعودي يواجه اختبارا يابانيا جديدا في نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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للمرة الثالثة في آخر 6 مواسم، يواجه الهلال السعودي اختبارا يابانيا في الخطوة الأخيرة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يلتقي غدا السبت مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي لنسخة 2022 من البطولة.

وكان الهلال قد التقى الفريق نفسه في نهائي البطولة بنسختي 2017 و2019 و كان الفوز من نصيب الفريق الياباني في 2017 فيما فاز الهلال باللقب في 2019.

و يتطلع الهلال إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومطمئنة على ملعبه غدا في العاصمة الرياض للاقتراب خطوة نحو منصة التتويج قبل مباراة الإياب على ملعب دياموندز في مدينة سايتاما اليابانية بعدها بأسبوع.

ويستحوذ الهلال على عدد من الأرقام القياسية والمميزة في تاريخ البطولة فهو يتصدر قائمة الفرق الأكثر فوزا باللقب في تاريخ دوري الأبطال الآسيوي برصيد 4 ألقاب مقابل لقبين لفريق أوراوا ريد دياموندز.

ويخوض الهلال نهائي البطولة للنسخة الثانية على التوالي والمرة الرابعة في آخر 5 مواسم و ستكون المرة الخامسة التي يخوض فيها النهائي على مدار تاريخ البطولة حتى الآن.

وشارك الفريق باسم القارة الآسيوية في آخر نسختين من بطولة كأس العالم للأندية، وبلغ نهائي البطولة في نسخة 2022، التي أقيمت في فبراير الماضي لكنه خسر النهائي أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

ويتطلع الفريق إلى تتويج جديد باللقب الآسيوي رغم صعوبة المواجهة مع دياموندز، الذي وصل للنهائي في آخر 3 مشاركات له بدوري الأبطال الآسيوي، حيث خاض النهائي في 2017 و2019.

وخلال مسيرته بالبطولة الحالية، خاض الهلال 9 مباريات فاز في 7 منها وخسر مباراة واحدة وتعادل في واحدة، وسجل لاعبوه 22 هدفا واهتزت شباكه 6 مرات.

وفي المقابل، حقق دياموندز 6 انتصارات إضافة لفوزه في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل مع تشونبوك هيونداي موتورز وخسر الفريق مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة بدور المجموعات للبطولة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واهتزت شباكه 4 مرات، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في 6 من المباريات الـ9 التي خاضها بالبطولة حتى الآن.

ويتطلع الهلال إلى تمديد رقم قياسي مهم يمتلكه الفريق حاليا، حيث حقق الفوز في آخر 9 مباريات خاضها بالأدوار الإقصائية للبطولة وهو أطول سجل من الانتصارات المتتالية لأي فريق في الأدوار الإقصائية للبطولة على مدار تاريخها.

ويخوض الهلال النهائي الآسيوي مفعما بالثقة بعد انتصارين في غاية الأهمية بالمنافسات المحلية في السعودية حيث فاز على منافسه التقليدي النصر 2-0 بالدوري ثم على اتحاد جدة 1-0 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل الهلال المركز الرابع حاليا في الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

وفي المقابل، يخوض دياموندز النهائي الآسيوي بعد تعادلين متتاليين على المستوى المحلي حيث تعادل مع شونان بيلمير 1-1 في كأس رابطة المحترفين اليابانية ثم بنفس النتيجة مع كاواساكي فرونتال بالدوري الياباني، والذي يحتل فيه المركز الرابع أيضا بفارق نقطتين خلف فيسيل كوبي المتصدر.

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