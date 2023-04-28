الروسي والدولة يتألقان في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أدار الحكمان الإماراتيان في الكرة الطائرة، العالمي حامد الروسي، والدولي محمد الدولة، مباراة الذهاب بين الزمالك والأهلي في الدور النهائي من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة للرجال، والتي انتهت لمصلحة الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الصالة الدولية لاتحاد الشرطة، وجاءت نتائج أشواطها لمصلحة الزمالك 25-22 و16-25 و23-25 و25-22 و18-16.

وأدار الروسي مباراة الأمس، كحكم أول، والدولة كحكم ثاني، ويدير ثنائي التحكيم الإماراتي، لقاء الإياب المقرر مساء اليوم الجمعة، في نفس الملعب، إذ سيكون الدولة حكم أول، والروسي حكم ثاني، وفي حالة فوز الأهلي اليوم، ستكون هناك مباراة ثالثة فاصلة الأحد المقبل، في صالة اتحاد الشرطة أيضاً، ويديرها الروسي حكم أول، والدولة حكم ثاني.

وتجدر الإشارة إلى أن الروسي، سبق وأدار مباراة المركزين الثالث والرابع للنسخة 20 في بطولة العالم في بولندا خلال أغسطس 2022، وأدار أيضاً نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، ونهائيات دوري الأمم للمنتخبات الماضية، بالإضافة إلى إدارته لنهائي الدوري الكويتي للكرة الطائرة في الأسبوع قبل الماضي.

فيما أدار الدولة نهائي النسخة 41 للبطولة العربية للأندية، والتي أقيمت في القاهرة في مارس الماضي، وتوج الأهلي المصري بلقبها، بعد الفوز على النصر البحريني، كما أدار أيضاً، نهائي البطولة العربية لعام 2022، والتي أقيمت في تونس، وتوج بها فريق الريان القطري، بالإضافة إلى مشاركته في تحكيم نهائي بطولة غرب آسيا.

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