مرتضى منصور يعتذر عن رئاسة بعثة الزمالك في السوبر المصري بالإمارات

المصدر: وكالات

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قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، الاعتذار عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري لكرة القدم التي ستقام بين الفريق الأبيض والأهلي يوم 5 مايو المقبل من أرض الملعب وذلك رغم اختياره رئيسا للبعثة من مجلس إدارة النادي.

وقال منصور في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس إنه قرر عدم السفر احتراما لقرار لجنة الانضباط الذي صدر في وقت سابق بمنعه من حضور المباريات لمدة شهرين في أي مسابقة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم سواء الدوري العام أو كأس مصر أو السوبر المصري.

وأضاف أنه رغم تقدمه بتظلم على القرار إلا أن المادة 27 من لائحة الانضباط تنص على أن قراراتها تنفذ فورا حتى لو تم التظلم عليها ولذلك احتراما للقانون واللوائح في وطن يسوده القانون ، ولذا قرر عدم السفر إلى دولة الإمارات الشقيقة لحضور المباراة.

ويشارك الزمالك في اللقاء بصفته بطلا للدوري المصري في الموسم الماضي، في حين يلعب الأهلي المباراة بعدما توج بلقب كأس مصر لنفس الموسم.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا، في حين فاز الزمالك بالبطولة 4 مرات.

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