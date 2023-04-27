مصر تنافس الجزائر على استضافة كأس أمم إفريقيا 2027

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي، تلقيه طلبات من 6 دول، بينها مصر والجزائر لاستضافة نهائيات أمم إفريقيا 2027.

واستقبل كاف مع نهاية فترة تقديم عروض الاستضافة 4 طلبات من جانب 6 دول، بحثاً عن استقبال الحدث القاري الأهم على مستوى إفريقيا.

وحصلت مصر على حق تنظيم أمم إفريقيا عام 2019، بعد سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حق التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب آنذاك.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيانه أن 23 مايو 2023، سيكون الموعد النهائي للاتحادات الأعضاء لتقديم جميع وثائق طلب الاستضافة (اتفاقية الاستضافة، اتفاقية المدن المضيفة، الضمانات الحكومية، إلخ)، والتي يجب توقيعها حسب الأصول.

وستكون هناك في الفترة من 1 يونيو حتى 15 يوليو 2023، زيارات تفتيشية من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام يناير 2024.

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