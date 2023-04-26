صافرة مصرية للقاء السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيتولى الحكم المصري محمود البنا مسؤولية إدارة مباراة كأس السوبر المصرية بين العملاقين الزمالك والأهلي بعد تكهنات حول إمكانية الاستعانة بحكم أجنبي في القمة المرتقبة.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل الكأس على ملعب محمد بن زايد في الإمارات في الخامس من مايو المقبل.

وقال الاتحاد المصري في بيان بصفحته على فيسبوك "اختارت لجنة الحكام... برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا الحكم الدولي المصري محمود البنا لإدارة مباراة السوبر".

وأضاف أن البنا سيعاونه طاقم تحكيم مصري إماراتي "تبعا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم".

وسبق للبنا إدارة مباراة القمة بين الفريقين مرة واحدة في 2021 وفاز الأهلي آنذاك بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعدما تفوق 2-صفر على الزمالك في مباراة العام الماضي التي أُقيمت في الإمارات أيضا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز