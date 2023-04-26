8 نهائيات سابقة.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتقابل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من جديد في بطولة كأس السوبر المصري، للمرة التاسعة بعدما سبق وجمعت 8 نسخ سابقة بينهما.

ويقام النهائي المقبل يوم الجمعة 5 مايو بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المصري للموسم الماضي، بصفته حامل لقب الدوري الممتاز، بعدما تصدر المسابقة برصيد 77 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف، أما الأهلي سيشارك بصفته حامل لقب كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز، بهدفين لهدف.

ويتفوق الأهلي في مرات الفوز باللقب خلال مواجهاته أمام غريمه التقليدي الزمالك، حيث حصد كأس السوبر المصري، 6 مرات من أصل 8، وشهدت هذه المواجهات مفارقة تتمثل في تشابه المباريات الثماني في 3 نتائج فقط هي 0/2 و2/3 أو ركلات ترجيح.

وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

2003 - 2004 الأهلي ركلات الترجيح

2008 - 2009 الأهلي 0/2

2014 - 2015 الأهلي ركلات الترجيح

2015 - 2016 الأهلي 2/3

2016 - 2017 الزمالك ركلات ترجيح

2018 - 2019 الأهلي 2/3

2019 - 2020 الزمالك ركلات ترجيح

2020 - 2021 الأهلي 0/2

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز