الدوري السعودي فرصة رونالدو الأخيرة مع النصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح لقب الدوري السعودي، بمثابة الفرصة الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للتتويج بلقب مع ناديه النصر في أول مواسمه مع العالمي، بعد خروجه مؤخراً من بطولة جديدة وهي كأس الملك على يد الوحدة، بالخسارة أمام الأخير 0/1، في الدور نصف النهائي.

وتعد هذه البطولة هي الثانية التي يخسرها رونالدو مع النصر هذا الموسم منذ انضمامه للعالمي يناير الماضي، إذا كان اللقب الأول السوبر السعودي، حيث خسر النصر أمام اتحاد جدة 1/3، في قمة لم تشهد تألق رونالدو.

وفشل رونالدو في الظهور أمام الكبار سواء بالصناعة أو التسجيل عقب الخسارة مرتين من اتحاد جدة في السوبر والدوري السعودي، بالإضافة إلى خسارة ديربي الرياض أمام الهلال 0/2.

ولم يتبق أمام رونالدو سوى فرصة التتويج مع النصر بلقب الدوري، إذ يعتبر اللقب الأخير الذي ينافس عليه العالمي هذا الموسم.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بـ 56 نقطة.

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