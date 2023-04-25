هل قدومه أضر بالعالمي؟ 4 تعثرات للنصر السعودي تحت أنظار رونالدو

المصدر: تقرير: سارة عبدالباقي

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واصل النصر السعودي تعثراته التي بدأت خلال الفترة الأخيرة تحت أنظار النجم العالمي كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد معه النصر يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

ومنذ قدوم رونالدو، مر النصر السعودي بتعثرات عدة، كان آخرها توديع بطولة كأس ملك السعودية، من الدور نصف النهائي أمام الوحدة بالخسارة 0/1، حيث خطف الأخير بطاقة التأهل للمباراة النهائية، ليلتقي مع الهلال في مايو المقبل.

وتمثلت أولى تعثرات النصر مع رونالدو، بخسارته لصدارة الدوري السعودي لصالح اتحاد جدة، بعدما كان متصدراً في النصف الأول من المسابقة قبل التعاقد مع النجم البرتغالي، فيما تمثل التعثر الثاني في خسارة النصر لكأس السوبر بالخروج من الدور نصف النهائي على يد اتحاد جدة بهزيمة 1/3.

ولم تتوقف خسائر النصر بعد قدوم رونالدو عن هذا الحد، بل خسر من الغريم التقليدي الهلال بثنائية نظيفة، رغم تراجع مستوى الزعيم خلال الفترة الماضية، وخسر النصر أيضاً مؤخراً استقراره الفني بعد رحيل الفرنسي رودي جارسيا، الذي كان تولى قيادة الفريق منذ بداية الموسم الحالي وحقق معه نتائج جيدة في النصف الأول، لكنه أقيل من منصبه، بعد مشاورات جرت بين الإدارة واللاعبين الأجانب بينهم رونالدو، حسب ما أكدته وسائل إعلامية.

أمام مرمى الوحدة.. رونالدو يهدر فرصة غريبة

وأهدر رونالدو فرصة هدف محقق خلال مواجهة الوحدة، في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، من داخل منطقة الجزاء ليضيع على النصر فرصة التقدم في اللقاء، وبدأت الفرصة بكرة عرضية من الإيفواري كونان من الجانب الإيسر، وصلت لرونالدو، إلا أنه سدد في منتصف المرمى لتصطدم الكرة بالحارس منير محمدي، وتحسر رونالدو على ضياع فرصة الهدف وهو ما ظهر على ملامحه في اللقطات المتلفزة.

بسبب سوء أرضية الملعب.. رونالدو ينفعل على الجهاز الفني للنصر

واشتكى رونالدو خلال مواجهة الوحدة، من أرضية الملعب، وأثناء خروج اللاعبين للراحة خلال شوطي المباراة، ظهر رونالدو يتحدث بحدة مع أحد أفراد طاقم الجهاز الفني للنصر، قبل الدخول إلى غرف الملابس، وهو ما فسرته الصحف الأجنبية بأن رونالدو يرغب في رش أرضية الملعب بالمياه قبل بداية الشوط الثاني، لتسهيل اللعب وتناقل الكرة.

‎‫غضب كبير.. رد فعل رونالدو بعد هدف الوحدة وإقصاء النصر من كأس الملك

وظهر رونالدو في حالة غضب بعد استقبال شباك النصر الهدف الأول أمام الوحدة، الذي جاء عن طريق جان دافيد بوغال في الدقيقة 23 بعد خطأ الحارس نواف العقيدي.

واستمرت حالة الغضب على رونالدو لبعد المباراة، عقب إقصاء النصر من بطولة كأس الملك وسط جماهيره، ورصدت عدسات الكاميرات رد فعل رونالدو بعد نهاية اللقاء والذي ظهرت على ملامحه علامات الغضب والحزن نتيجة الأقصاء من البطولة الثانية مع النصر بعد السوبر، إذ كان يمني نفسها بإضافتها في سجله التاريخي.

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