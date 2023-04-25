«أجانب» الكرة السودانية: نريد الرحيل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أطلق المدربون واللاعبون الأجانب بالأندية السودانية، صرخة استغاثة، طلباً للرحيل والعودة إلى الدول التي ينتمون إليها، نتيجة الأوضاع المتأزمة التي تشهدها البلاد حالياً، ونتج عنها إغلاق المطارات وتوقف حركة الطائرات. وتعيش مختلف أحياء العاصمة الخرطوم أوضاعاً صعبة في ظل أصوات الرصاص ودوي الانفجارات ، الشيء الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي بالكامل خلال الأيام العشرة الماضية، في وضع يهدد جميع اللاعبين الأجانب والوطنيين بمستقبل مظلم ومجهول، مع عدم استلام المرتبات الشهرية حال استمرار الأوضاع الحالية.

وتجاوب نادي المريخ مع مطالب مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو وطاقمه المعاون بجانب 4 لاعبين من بلاده كان النادي قد تعاقد معهم دعماً للفريق، إضافة إلى لاعب من كولومبيا، وذلك بنقلهم أمس عبر البر إلى مصر رفقة منير نبيل عضو مجلس الإدارة للمغادرة عبر مطار القاهرة إلى البرازيل خلال الأيام المقبلة.

ويأمل عشرات اللاعبين الأجانب وسط مخاوف كبيرة، مصيراً مماثلاً بمغادرة السودان في الوقت القريب، بحثاً عن ملاذات آمنة مع خطوة متوقعة منهم بإنهاء عقودهم مع أنديتهم لمواصلة مشوارهم الكروي مع أندية جديدة، فيما يواجه اللاعبون الوطنيون مصيراً صعباً في ظل توقف النشاط وغياب مصدر دخلهم الوحيد.

ورفض معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، التعليق على مستقبل الأندية والمنتخبات الوطنية في ظل الوضع الراهن، نتيجة الظروف العامة للبلاد.

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